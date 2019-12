Horror-Ende im "Queen of Drags"-Halbfinale

Im Semifinale von "Queen of Drags" flogen zwei Favoritinnen raus. Bambi Mercury und Catherrine Leclery fanden ein Horror-Ende.

Das Thema der Sendung war Horror, das Ende auch: Zumindest für Bambi Mercury und Catherrine Leclery. Die Bärtige und die Grande Dame wurden von der Jury um Heidi Klum und Stargast La Toya Jackson nach Hause geschickt.Bambi Mercury verwandelte sich in Freddie Krüger, Catherrine trumpfte wieder mit einem unglaublich aufwändigen Kostüm auf.Bambi geht mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Die Chancen auf "Cosmopolitan"-Cover, "Mac"-Werbevertrag und 100.000-Euro Preisgeld kann sie sich abschminken. Doch zuhause wartet der größte Gewinn auf sie. Bambi ist Papa geworden. Am Donnerstag kamen im Spital in Berlin die Zwillingsmädchen Fieda und Victoria zur Welt. Die Mutter ist Bambis beste Freundin Anca.Im Finale stehen nächsten Donnerstag noch drei hoffnungsvolle Queens: Yonce Banks aus Paderborn, Aria Addams aus Wolfsburg und Vava Vilde aus Stuttgart. "Heute.at" wird das große Finale am Donnerstag den 19.12. ab 20 Uhr live tickern.