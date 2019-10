Olivia Jones ist 1. Stargast bei "Queen of Drags"

Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita haben sich für die neue ProSieben-Show "Queen of Drags" Verstärkung geholt: Drag-Queen Olivia Jones.

Den Vorwurf, dass ihre neue Sendung "Queen of Drags" zu wenig Drag enthalte, will Heidi Klum wohl so nicht auf sich sitzen lassen.Wenn am 14. November um 20.15 Uhr auf Pro Sieben die erste Folge über den Bildschirm flimmert (Heute.at wird live tickern), ist deshalb eine ganz Große dabei.Olivia Jones, geboren als Oliver Knöbel, ist nicht nur über zwei Meter groß, sondern auch das Gesicht aller Travestie-Künstler im deutschen Raum. Beim "Drag Queen Contest" 1997 in Miami holte sie sich als 28-Jährige den Titel "Miss Drag Queen Of The World". Damit machte sich Jones endgültig zur Drag-Ikone.Olivia ist von Heidis neuem Format begeistert: "Die Show ist eine super Plattform für deutschsprachige Drag Queens, die jetzt endlich mal einem großen Publikum zeigen können, was sie drauf haben und wie vielfältig Drag ist. Drag ist nicht nur Omas olle Fummel auftragen. Drag ist Kunst, unterhaltsam, provokant und immer auch ein politisches Statement für Toleranz, Vielfalt und Respekt."Für die Dreharbeiten flog Jones nach Los Angeles. Dort müssen zehn Drag Queens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Woche für Woche eine neue, gut geschminkte und hergerichtete, Seite von sich zeigen: mal ladylike, mal etwas frech, mal berührend. "Die Drags gehören zu den zehn Besten im deutschsprachigen Raum. Da sind viele unterschiedliche Facetten dabei, die zeigen, wie bunt und unterhaltsam Drag ist. So was gab's noch nicht und war auch höchste Zeit."Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz stellen den Drag Queens jede Woche eine neue Aufgabe und bewerten, wer von ihnen das Motto am besten umsetzt, wer die schillerndste Persönlichkeit, den besten Gesang, Tanz und die außergewöhnlichste Show bietet. Jede Woche wechselt der Jury-Star-Gast.