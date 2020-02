Conchita verrät, wie es bei "Queen of Drags" zugeht

"Heute" traf zum "Queen of Drags"-Start (ab Donnerstag, 20.15 Uhr auf ProSieben) in Berlin vorab die Juroren Conchita und Bill Kaulitz.

Conchita findet Petition gegen Klum unfair

Featurette: Queen of Drags

So sympathisch kennt man Klum sonst nicht

"Wir waren am Ende jeder Show ein bisschen angetögelt"

"Könnte mein Leben noch ein bisschen geiler sein?"

Bill: "...weil mir das echt weh tut, Leute nach Hause zu schicken"

Klums neue "Meeedchen" wollen gar keine sein, nur so aussehen. 10 Drag Queens (alle Kandidaten siehe Fotoshow weiter unten) schminken, tanzen und bitchen ab Donnerstag wöchentlich um die Krone und den Sieg in Heidi Klums neuer Show "Queen of Drags". Sechs Wochen lang wird performt und gestylt, geschimpft und gefeiert. Den Sieger gibt's dann knapp vor Weihnachten am Donnerstag, den 19. Dezember.Hinter den Kulissen bläst Heidi Klum Gegenwind ins Gesicht: Sie sei als Gesicht einer Drag Show fehl am Platz, Gegner starteten eine Petition, die fast 30.000 Leute unterschrieben Unfair, findet Conchita und nimmt Heidi Klum beim Red-Carpet-Event im Zoopalast in Berlin Heidi Klum in Schutz. Als "eine der berühmtesten deutschsprachigen Frauen auf diesem Planeten... Und das ist Unterstützung, die unglaublich viel wert ist. Und ich weiß, es war kontroversiell, aber ich fand es auch ein bisschen demaskierend in unserer Community, um ehrlich zu sein. Wir alle (in der schwulen- und Drag-Community, Anm.) sagen, wir möchten inkludieren und wir alle möchten geschützt werden. Und Heidi Klum?"Die Modelmama hat sich die Vorab-Kritik bei der Gestaltung der Show zu Herzen genommen. In der ersten Sendung, die ein ausgewähltes Publikum vorab anschauen durfte, lässt Heidi die Mit-Juroren Bill Kaulitz, Conchita und Gastjurorin Olivia Jones mindestens genauso viel zur Sprache kommen, wie sich selbst. Das quittierte das Testpublikum mit begeistertem Applaus. Klum kommt in "Queen of Drags" so sympathisch wie selten zuvor rüber.Bill Kaulitz schwärmte vom Dreh: "Es wurde unglaublich viel geflirtet. Das war, glaub ich, das schwulste Set, das es jemals gab. Wir haben aber auch viel gefeiert. Wir waren am Ende jeder Show ein bisschen angetögelt, hatten einen halbnackten Barkeeper, der immer Champagner eingegossen hat." Bill würde gern noch einmal 12 Wochen weiter drehen.Conchita ist die Message der Show besonders wichtig: "Diese Show hat das Potential, Menschen eine Alternative zu bieten und Menschen vielleicht auch dazu zu bringen sich selbst die Frage zu stellen: 'Könnte mein Leben noch ein bisschen geiler sein?' Das ist das, was unsere Queens tun. Wir alle (die Community, Anm.) folgen unserem Herzen und leben so ein unfassbar schönes Leben. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute zuhause ein bisschen motiviert werden. Ich glaube, Informationen zu transportieren, indem man unterhält, ist der beste Weg. Und ich glaube, das haben wir für uns definitiv geschafft."Mit den Jobs als Juror hatte "Tokio Hotel"-Star Bill Kaulitz nicht leicht: "Performen fällt mir leicht, das mach' ich einfach schon total lange. Juror zu sein ist schon schwierig, weil mir das echt weh tut, Leute nach Hause zu schicken. Mir geht das dann schon auch nah. Das ist nicht so einfach, weil wir uns alle echt gern gehabt haben. Umso weiter die Show voran geschritten ist, umso schwieriger wurde es."Das Problem lernte auch Conchita kennen: "Ich schließ' mich da absolut an. Wir alle, die wir auf der Bühne sind, das ist unser Zuhause. Das können wir, das leben wir, das atmen wir. Aber jemanden für etwas so persönliches zu beurteilen ist schwierig. Aber ich glaube, wir waren alle sehr konstruktiv und wir waren nie beleidigend. Es war uns viel wichtiger, die Mädels noch besser zu machen. Das ist genau das, was das Ziel sein sollte. Ich würde mir wünschen, dass alle von denen eine große Karriere haben und ihren Lebensunterhalt bezahlen können und ihren Traum leben."Klum selbst war in Berlin nicht mit dabei. Sie dreht gerade die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" in Costa Rica.