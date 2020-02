Die erste bei "Queen of Drags" ist draußen

Der Live-Ticker zu "Queen of Drags" zum Nachlesen. Alle frechen Sprüche, alle Dramen, alle bösen Kommentare auf Twitter.

Featurette: Queen of Drags

Heidi Klum, Conchita, Bill Kaultiz und Gastjurorin Olivia Jones: "Heute.at" spielte Mäuschen an der Wand und tickerte mit.Wir waren auch schon zum Red-Carpet-Event in Berlin eingeladen. Was Conchita und Bill über die Kritik an Heidi, über die wichtige Messeage der Serie und über Saufen und Flirten am Set ausplauderten,