Tarantino stellt uns seine 70 Lieblingssongs vor

Auf Spotify finden Fans die Lieblingssongs von Star-Regisseur Quentin Tarantino.

Darauf haben wahre Quentin-Tarantino -Fans schon lange gewartet! Der 56-jährige Star-Regisseur verriet gegenüber dem Musik-Streamingdienst "Spotify" seine Lieblingssongs aus seinen Filmen.Angefangen von Nancy Sinatras "Bang, Bang" in "Kill Bill: Vol. 1", über "Jungle Boogie von Kool & The Gang in "Pulp Fiction" bis hin zu David Bowie's "Cat People (Putting Out the Fire)" ist alles dabei. Insgesamt finden Fans über 70 Songs in der Playlist, die sich "Film & TV Favourites" nennt.Am 15. August startet übrigens Tarantinos neuer Film "Once Upon a Time in Hollywood" in den österreichischen Kinos. Den Trailer findet ihr HIER (LM)