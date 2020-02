Quentin Tarantino zum ersten Mal Papa

Verliebt, verlobt, verheiratet und jetzt Papa: Ehefrau Daniella schenkte Quentin Tarantino mit 56 sein erstes Kind.

Klein-Tarantino bleibt erst einmal in Tel Aviv

Sie 36, er 56 und seit Samstag sind sie zu Dritt! Quentin Tarantinos Frau Daniella hat dem "Once Upon a Time in Hollywood ..."-Regisseur einen Sohn geschenkt.So viel Aufsehen Tarantino auch mit seinen Filmen erregt, sein Privatleben hängt er nicht an die große Glocke. Quentin und Daniella verlobten sich 2017 und heirateten ohne viel Rummel im November 2018 in Los Angeles.Das Kind allerdings kam nicht in den USA zur Welt. Daniella Pick ist eine israelische Schauspielerin. Bei der Geburt ließ sie sich ins Ichilov-Spital in Tel Aviv einliefern, wie die " Jerusalem Post " berichtet.Das Ehepaar plante die Geburt von langer Hand. Schon im November, also zum Zeitpunkt der Hochzeit, mieteten sie die Wohnung in Tel Aviv. In Israel wird spekuliert, das sich die Tarantinos ganz im Land niederlassen wollen. Quentin bestätigte, dass er mit Frau und Kind zumindest nach der Geburt noch eine Zeit lang in Tel Aviv bleiben will.Damit er sein Kind versteht, will Tarantino Hebräisch lernen. Bei den Golden Globes dankte er seiner Frau bereits in ihrer Sprache.