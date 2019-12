R. Kelly-Anwalt schiebt Aaliyah (15) Schuld zu

Fragwürdige Aussage: Bei seiner Hochzeit mit Aaliyah will der gefallene R'n'B-Sänger nichts ihrem wahrem Alter gewusst haben.

Beamten für falschen Ausweis bestochen

Anwalt schiebt Aaliyah Schuld in die Schuhe

Seit Juli sitzt R. Kelly (52) hinter Gittern. Demnächst soll ihm der Prozess gemacht werden, in dem sich der Sänger für sexuellen Missbrauch u.a. von Minderjährigen und Erpressung verantworten muss.Wie die New York Times berichtet, erhebt die Staatsanwaltschaft von New York jetzt neue Vorwürfe gegen ihn. Im Mittelpunkt steht seine illegale Beziehung zu seinem ehemaligen Schützling, der verstorbenen Aaliyah Dana Haughton.Die Zusammenarbeit der beiden Sänger begann 1993. R. Kelly produzierte Aaliyahs Debütalbum. Die Sängerin war damals gerade erst 14 Jahre. Trotzdem ging Kelly eine Beziehung mit ihr ein.In der neuen Anklageschrift heißt es, dass Kelly 1994 einen Beamten bestochen und bezahlt hat, um an gefälschte Dokumente für Aaliyah zu kommen. Damit wies er sie als volljährig aus und heiratete sie in einer heimlichen Zeremonie. Aaliyahs Eltern sorgten dafür, dass die Ehe kurz darauf annulliert wurde. Bis jetzt ist auch noch nicht klar, mit welchen Konsequenzen der mutmaßlich bestochene Beamte zu rechnen hat.Steve Greenberg, R. Kellys Anwalt, behauptete in einem Interview mit dem Sender ABC, Kelly habe nicht gewusste, dass Aaliyah minderjährig war. Mehr noch, er schiebt ihr eine Teilschuld zu: "Meines Wissens nach behauptete sie nicht, 15 zu sein. Um zu heiraten, musste sie über ihr Alter lügen."Die junge Künstlerin kann sich gegen die Anschuldigungen nicht mehr wehren. Sie kam 2001 bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben und wurde nur 22 Jahre alt.