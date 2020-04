Raab lud ihn zum 85er ein, jetzt starb er mit 84

Der Abenteurer und Menschenrechtsaktivist Rüdiger Nehberg ist tot. Legendär waren vor allem seine Auftritte bei Stefan Raab in der Sendung TV Total.

In einem Monat hätte er Geburtstag gefeiert

"Rüdiger Nehberg ist tot. Wir trauern", nicht mehr und nicht weniger schrieb die von ihm gegründete Menschenrechtsorganisation "Target" auf Facebook. Der Aktivist kämpfte bis zum letzten Tag vor allem für die Rechte indigener Völker. Zusätzlich unternahm er strapaziöse Reisen und Abenteuer bis ins hohe Alter.Nehberg war der erste Mensch, der 1972 den rund 1.000 Kilometer langen Nil mit einem Boot abfuhr. Im Jahr 1987 setzte er noch einen drauf. Er setzte sich in ein Tretboot und überquerte den Atlantik.Einem größeren Publikum wurde er in der Sendung TV Total bekannt. Bei der Mini-Serie "Raab in Gefahr" gab Nehberg dem Moderator Aufgaben auf, die er bewältigen musste. So musste er in der Wildnis Feuer machen, durch den Schlamm stapfen oder ein Wildschwein fangen.Vor ziemlich genau fünf Jahren war er einer der letzten Gäste der Kult-Sendung. Damals beeindruckte er Raab mit seinen Unternehmungen, obwohl er bereits 80 Jahre alt war. Nehberg meinte dazu, dass er sich freuen würde, wenn er auch mit 90 wieder vorbeischauen dürfte. Raab dazu: "Sie können auch mit 85 nochmal wiederkommen".Wenige Wochen nach der Ausstrahlung wurde die Kult-Show nach 2.303 Sendungen eingestellt, weshalb es wohl ohnehin nicht zu einer Einladung gekommen wäre. Am 4. Mai wäre Nehberg 85 Jahre alt geworden.