Rabiater Gast schlägt Kellnerin Zahn aus

Ein Gast hat in einem Lokal am Quellenplatz in der Nacht auf Donnerstag eine Kellnerin verletzt: Der 57-Jährige war um 23 Uhr schon so betrunken, dass ihn die Frau nicht mehr bedienen wollte und ihn aus der Gaststätte verwies. Kurz vor dem Verlassen drehte sich der Mann nochmal um, drängte die 43-Jährige nach hinten und schlug ihr mit der Faust so hart ins Gesicht, dass ihr ein Zahn herausgeschlagen wurde.Der Österreicher konnte von der Polizei noch im Lokal gestellt und festgenommen werden. Das Opfer wurde mit der Wiener Berufsrettung in ein Spital gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Wien mit. (pic)