Influencerin geht mit BBC-News-Mashup viral

Viraler Hit aus der Küche: Influencerin Rachel Leary hat ein DJ-Pult nachgebaut, geht zur Signation der Nachrichten ab – und alle kopieren sie.

Jeder kennt sie, die Anfangs-Signation der großen Nachrichtensendung seines Landes. Selbst wer in Österreich nicht regelmäßig die ZiB schaut, erkennt doch die Anfangsmeldodie blind.Genauso geht's den Engländern mit den BBC News. Und genau mit dieser Signation ist Influencerin Rachel Leary über die Landesgrenzen hinaus auf Tiktok viral gegangen - als Rave.Sie hat sich mit Fläschchen, Spraydosen und Co auf ihrer Kücheninsel ein DJ-Pult nachgebaut und geht 26 Sekunden ab – inklusive Stroboskop-Licht per Küchenlampe. Als sie dann auch noch mit Spraydosen für Bühnennebel sorgt, ist die Ibiza-Party-Kopie perfekt.Der Mini-Clip wurde binnen Tagen zum Mega-Hit und findet in Zeiten von "Social Distancing" tausende Nachahmer.Die BBC frage Komponisten Dave Lowe, was er davon hält, dass plötzlich alle seine Melodie performen. "Wenn man Musik schreibt, dann will man, dass sie alle lieben", ist er gerührt über den Erfolg seiner Nummer.