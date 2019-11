06.11.2019 17:42 Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Symbolfoto eines Rettungsautos des RK Oberwaltersdorf. Bild: Thomas Lenger

In Oberwaltersdorf wurde am Mittwoch ein 85-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst und musste per Helikopter ins Spital geflogen werden.