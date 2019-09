Radkünstler zeigt uns völlig ver-brück-te Stunts

Mit waghalsigen Stunts begeistert Fabio Wibmer (24) das Netz. Das Video "Wibmer's Law", das den Osttiroler Radkünstler auf seiner Tour durch Wien zeigt, wurde bisher 11 Mio. Mal angeklickt.

Ein ganz normaler Tag in Wien: Bauarbeiter, die ihrer Tätigkeit nachgehen, Straßen- und Öffi-Verkehr, Menschen, die zu Terminen hetzen und Kinder, die nicht so wollen wie ihre Eltern.Und mitten drin auf der Kärntner Straße (City) ein schwarz gekleideter junger Mann mit Helm und seinem Fahrrad. Es ist der erste Auftritt von Fabio Wibmer (24), der mit seinen actionreichen Videos derzeit für Furore in den Sozialen Medien sorgt. Für "Wibmer's Law", das innerhalb einer Woche auf Youtube über elf Millionen Mal angeklickt wurde, rast er mit seinem Rad quer durch verschiedene österreichische Städte, auch durch Wien. Und kennt dabei keine Hindernisse.Entgegen "Murphy's Law", wonach alles, was schiefgehen kann, auch schiefgehen wird, scheint das Motto von "Wimber's Law" "Wo ein Wille, da ein Weg". Egal ob an der Ampel wartende Autos, Rolltreppen oder Sofaträger, nichts kann den Osttiroler Rad-Künstler auf seinem Weg stoppen. Auf seinem Radstreifzug durch die Städte steigt Wibmer auch kurzzeitig auf ein Skateboard um.In der Mountainbike-Szene gilt Wibmer schon seit langem als "Alleskönner", mit seinen Videos hat sich Wibmer innerhalb kürzester Zeit auch den Rang eines Youtube-Stars erarbeitet. Mittlerweile zählt er über drei Millionen Follower, das Video "Wibmer's Law" wurde über elf Millionen Mal angeklickt. "Völlig verrückt", kommentiert Wibmer auf seiner Facebook-Seite Für den Ausnahme-Radler offenbar ein zusätzlicher Ansporn. Am Montag stellte er ein Video seines "Wheelie-Rekords" online. 94 Minuten lang fuhr er mit rund 30 km/h auf dem Hinterreifen (das Vorderrad wurde für den Stunt abmontiert). "Wahrscheinlich der anstrengendste Ritt, den ich je gemacht habe", kommentiert er auf Facebook. Angesichts des Erfolgs seiner Auftritte dürfen wir uns wohl auf neue Action freuen.