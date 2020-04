Radler fahren durch die Mahü trotz Fahrverbots

Auf der Mariahilfer Straße in Wien ist derzeit ein Fahrverbot wegen einer Baustelle in Kraft. Trotzdem radeln einige mit ihren Fahrrädern durch und kassieren Strafen.

Die Wiener Polizei stellte sich am Dienstagmorgen in der Nähe des Museumsquartiers auf der Mariahilfer Straße auf und kontrollierte, ob sich dort auch alle an das Fahrverbot halten. Wegen einer Baustelle ist das Fahren dort momentan verboten und ein Zusatzschild bittet die Radler sogar von ihren Gefährten abzusteigen.Dennoch ignorierten am Dienstag einige von ihnen dieses Verbot und kassierten deshalb Strafzettel in der Höhe von 30 Euro. Was für die einen Verkehrsteilnehmer eine normale Vorgehensweise ist, ist für andere völlig unverständlich: "Gerade in Zeiten, in denen man die Öffis meiden soll, ist das Strafen von Radlern nicht fair", so eine Wienerin gegenüberDie Straßenverkehrsordnung ist allerdings auch in der Corona-Krise noch in Kraft und wer gegen diese verstößt, muss unter Umständen mit Strafen rechnen.