Radler fährt Mädchen (11) um und rast einfach davon

In Graz kam es am Freitag zu einem Zusammenstoß zwischen einer 11-Jährigen und einem Radfahrer. Das Mädchen wurde verletzt, der Radler fuhr einfach weiter.

Eine 11-jährige Schülerin überquerte gegen 7.35 Uhr an einer Kreuzung im Grazer Bezirk Gries den Schutzweg, laut Polizei zeigte die Ampel Grün an.Ein von links kommender Radler fuhr ihr dabei mit dem Vorderreifen gegen die Ferse und die Schülerin stürzte. Danach wurde sie noch von einem Hinterrad überrollt.Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt einfach fort und machte sich aus dem Staub. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.Der Radfahrer hatte hellbraune Haut, dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Die Statur war eher schlank und er war dunkel bekleidet und trug eine dunkle Haube.Die 11-jährige Schülerin ging nach dem Unfall noch in die Schule und suchte die Schulärztin auf, die die Eltern verständigte und sie an das LKH Graz verwies.Nach der Behandlung im Krankenhaus wurde bei der Polizei Anzeige erstattet. Die Schülerin wurde beim Vorfall leicht verletzt.Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Verkehrsinspektion 1 unter 059133/65 4110 in Verbindung zu setzen.