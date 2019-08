Vor 1 ' Radlerin nach Sturz schwer verletzt ins Spital geflogen

Eine Radlerin stürzte am Sonntag in Mauerbach, musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Auch zwei weitere Mountainbike-Stürze ereigneten sich am Wochenende im Wienerwald.

Zu mehreren Mountainbike-Unfällen kam es am Wochenende im Wienerwald rund um die Bundeshauptstadt: Am Sonntag gegen 13 Uhr stürzte bei Mauerbach (Bezirk St. Pölten) eine Radlerin.



Laut Rotem Kreuz funktionierte die Rettungskette optimal: Bis zum Eintreffen des Teams aus Purkersdorf-Gablitz wurde die Frau von Ersthelfern versorgt, zwei Notfallsanitäter stabilisierten die Schwerverletzte und alarmierten den Rettungshubschrauber "Christophorus 9" nach, der die Radlerin im Anschluss ins Spital flog.



Zwei weitere Stürze



Auch in Klosterneuburg-Weidling kam es am Sonntag zu einem Fahrradsturz, der Sportler kam allerdings glimpflich davon, wurde leicht verletzt.



Am Tag zuvor, am Samstag, crashte ein Mountainbiker beim Vereinsrennen der Wienerwald Trails am Südtiroler Trail. Er wurde vom Ambulanzdienst vor Ort erstversorgt und dem Regelrettungsdienst übergeben, wie das Rote Kreuz Klosterneuburg berichtete.



