Vor 3 ' Radlerin stürzt, flüchtet aus Spital und verunfallt

Weit kam die Frau bei ihrer Flucht aus dem Krankenhaus nicht. Bild: Kein Anbieter/Google Maps

Kuriose Nacht für die Polizei Landeck: Nachdem sie eine Radlerin ins Krankenhaus brachte, türmte diese und stahl ein Fahrzeug. Ein Unfall folgte.

Am Mittwoch um 22:25 Uhr wurde die Polizei Landeck zu einem Fahrradsturz auf einem Gemeindeweg in Landeck gerufen. Die am Einsatzort aufgefundene 47-jährige Radlerin wies nicht nur Abschürfungen im Gesicht, sondern auch eine starke Alkoholisierung auf. Die Frau verweigerte jede Auskunft und auch einen Alko-Test.



Die Polizei verständigte die Rettung und ließ die Österreicherin ins Bezirkskrankenhaus Zams einliefern. Rund drei Stunden später, am Donnerstag um 1 Uhr früh, floh die 47-jährige Frau aus dem Krankenhaus, nahm einen unversperrten Klein-Lastwagen eines im Nachtdienst befindlichen Krankenhausmittarbeiters unbefugt in Betrieb und fuhr mit diesem auf der Tiroler Straße (B 171) in Richtung Landeck.



Mit Klein-Laster überschlagen



Nur 25 Minuten später fuhr die noch immer unter Alkoholeinfluss stehende Frau in Zams mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr. Nachdem sie gegen eine Straßenlaterne und mehrere Verkehrszeichen gefahren war, überschlug sich der Klein-Laster und kam auf dem Dach zu liegen.



Die 47-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und erneut ins Krankenhaus eingeliefert. Die Aufforderung zum Alko-Test und zu einer Aussage wurde von ihr zum zweiten Mal verweigert. Der Klein-Laster wurde erheblich beschädigt. Für die Frau setzt es nun zahlreiche Anzeigen. (rfi)