Vor 1 ' Baustelle auf der Wienzeile: Heli gegen Stau im Einsatz

Der Polizei-Hubschrauber wird zur Verkehrsüberwachung eingesetzt. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Ab 2. September heißt es auf der Linken Wienzeile für Autofahrer: Bitte warten! Aufgrund der Erweiterung des Wiental-Radweges wird mit massiven Staus gerechnet.

Rund 20.000 Fahrzeuge brettern täglich über die Linke Wienzeile, ab 2. September ist wohl eher Stop-and-Go-Verkehr angesagt: Bis 13. Dezember wird auf dem rund 600 Meter langen Abschnitt zwischen Nibelungengasse (City) und Köstlergasse (Mariahilf) ein Zwei-Richtungs-Radweg errichtet und die stark beschädigte Fahrbahn komplett erneuert.



Zwischen Getreidemarkt und Köstlergasse wird einer der beiden Fahrstreifen gesperrt. Je nach Baufortschritt wird der zweite Fahrstreifen sukzessive wieder freigegeben: "Wir rechnen damit, dass bis 19. September schon ein kleines Stück, ab Mitte Oktober dann bis zum Theater an der Wien die Linke Wienzeile wieder zweispurig befahrbar sein wird", erklärt Baustellen-Koordinator Peter Lenz.



Stau bis zum Schwarzenbergplatz



Während der Arbeiten wird mit massiven Staus rund um den Karlsplatz, die Rechte Wienzeile, die Lothringerstraße und den Getreidemarkt gerechnet: "Der Stau wird wahrscheinlich bis zum Schwarzenbergplatz zurückreichen", so Lenz.



Um den Stau im Zaum zu halten, sind daher mehrere Maßnahmen geplant: So soll ein Polizei-Hubschrauber seine Runden drehen, um mögliche Staupunkte möglichst rasch zu erkennen. Zu den Hauptverkehrszeiten werden an neuralgischen Kreuzungen Polizeibeamte postiert. Zusätzlich wird der Baustellen-Bereich verstärkt bestreift, vor allem von Motorrad-Polizisten. "Wir werden gegen Kreuzungsversteller rigoros vorgehen", kündigt Michael Takacs, Leiter der Landesverkehrsabteilung der LPD Wien, an.



Während der Baustelle laufend Nachjustierungen



Lenz und Takacs werden die Situation in den ersten Tagen genau beobachten: "Falls nötig können wir dann bei Ampelschaltungen nachjustieren, weitere Kreuzungen besetzen oder etwa noch mehr Baustellen-Hinweisschilder aufstellen", meint Lenz.



Die Arbeiten konnten nicht im Sommer durchgeführt werden, da aufgrund der U4-Sperre der Schienenersatzverkehr entlang der Linken Wienzeile verläuft.







(cz)