RAF bereits zum sechsten Mal an Spitze der Charts

Der Wiener Rapper hat es wieder getan: Mit seiner neuen Single "Vendetta" springt er auf Anhieb auf Platz 1 der österreichischen Charts.

Wenn er eine Single released, dann kann man sich sicher sein, dass die Charts wieder durchgemischt werden. Meistens rücken aber einfach alle Songs der vergangenen Woche um einen Platz zurück, weil er die Spitze einnimmt. Die Rede ist von RAF Camora.Bereits zum sechsten Mal schaffte der Rapper aus Rudolfsheim-Fünfhaus den Sprung auf die 1. Die letzte Top-Single ist gerade einmal etwas mehr als einen Monat alt: Im August war der Song "Neptun" ganz oben in der heimischen Hitparade.Die aktuelle Single "Vendetta" kündigt das neue und damit auch letzte RAF-Camora-Album an. Der Rapper verkündete bereits, dass er nach "Zenit" von der Bühne verschwinden möchte. Gleichzeitig machte er aber klar, dass er seine Karriere nicht beenden wird. Im Interview mit "Heute.at" gab er einige Details preis. Dieses könnt ihr hier nachlesen >>> Jedoch hat es die neue Single in sich. In "Vendetta" nimmt RAF Camora verbale Rache an allen Leuten, die nicht an ihn geglaubt haben, oder ihm auf seiner Karriere Steine in den Weg legten. Dabei droht er seinen Kontrahenten mit Gewalt () und beleidigt diese auch ziemlich derb ().Ö3 spielt die österreichischen Charts üblicherweise freitags. Wie sie nun mit "Vendetta" umgehen werden, wird sich zeigen. Es wäre nicht das erste Mal, dass man die Sendung wegen RAF Camora umkrempeln müsste. Man erinnere sich nur an den vergangenen Oktober: Damals platzierte der Rapper gleich 13 Songs in den Top 14. Zu viel für den Sender. Man stellte neue Regeln auf und verzichtete in der Woche auf die Charts. Stattdessen gab es eine Sondersendung über "Chartphänomene".