RAF Camora bringt doch noch ein Album raus

"Zenit" hätte das letzte Album des Wiener Rappers werden sollen. Nun wurden einige Fans, die sich seine Box geholt haben, überrascht.

Anfang der "Zenit Phase"

Am 1. November gab es für Fans von RAF Camora etwas zu feiern. Das langersehnte Album "Zenit" kam endlich auf den Markt. Ganze 16 Songs befinden sich auf der Platte. Jedoch empfingen die Fans das gute Stück auch mit einem weinenden Auge. Denn der Rapper betonte bereits im Vorfeld, dass es sich bei dem Album um sein letztes handeln wird.Bereits vor dem Release waren die Deluxe-Boxen ausverkauft. Ganze 40.000 Boxen kamen am Freitag bei den wartenden Fans an. Der Inhalt: Eine Jacke, mehrere Aufkleber, ein Poster, seine Biographie, das eigentliche Album und noch eine ominöse CD. Damit gelang es RAF Camora seine Fans abermals zu überraschen.Denn bei der CD handelt es sich um ein Snippet von einem weiteren Album, welches noch erscheinend wird. Der Titel: "Zenit RR". Bereits beim vergangenen Solo-Album "Anthrazit" veröffentlichte der Rapper ein Folge-Album mit einigen Bonus-Tracks. Damals verteilte er dieses sogar gratis an seine Fans.Öffnet man die Hülle, wird den Fans klar, dass hier nicht einfach ein paar Songs auf die CD gepackt werden, die es nicht aufs Album geschafft haben. Denn im Booklet sind die Gesichter von Bonez MC, Kontra K, Gallo Nero, Lent, Ufo361, Ahmad Amin, KC Rebell und Bausa. Die Champions League des Deutschraps sozusagen.Dreht man die Hülle um, dann steigt auch schon die Vorfreude: Am 10.1.2020 wird das wirklich allerletzte Album erscheinen. Im Interview mit "heute.at" erklärte RAF, dass die "Zenit Phase" bis zum 18.12.2020 andauern wird. Danach ist Schluss. In der Zeit dazwischen soll es noch ein paar ordentliche Highlights geben. Wir bleiben gespannt.