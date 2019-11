RAF Camora: "Es wird Zeit Platz zu machen"

Seitdem Release des letzten Album wurde die "Zenit-Phase" von RAF Camora eingeleitet. Auf Instagram beginnt er sich bereits zu verabschieden.

"Alle Träume wurden erfüllt"

Spitze der Charts

Schnelle Luxusautos, Privatjets und ausverkaufte Hallen: Das bekommt man zu sehen, wenn man auf RAF Camoras Instagram-Profil geht. Doch nun meldet er sich mit einem eher überraschenden Beitrag. Er postete einfach einen Text. Kein Schnickschnack. Lediglich weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund.In den Zeilen wird der Wiener Rapper ein wenig emotional. Seit dem 1. November läuft die "Zenit-Phase", wie er sie nennt. In der Zeit möchte er sich mit einem Knall von der Bühne verabschieden. Was genau geplant ist, steht noch nicht ganz fest. Ziemlich sicher wird es aber wohl eine Tour geben, wie er auf Instagram bekannt gibt.Klar ist auch, dass viele Fans die Entscheidung nicht verstehen, genau jetzt aufzuhören. Das Verlangen nach weiteren Alben und Songs ist groß. RAF meint aber: "Es fühlt sich an wie die beste Entscheidung meines Lebens".Die Gründe liefert er direkt mit, denn er erklärt, dass die Zeit immer schnelllebiger wird. Singles seien bereits nach drei Wochen "alt", Hypes gehen genauso schnell vorbei wie sie begonnen haben. Mit dem Schlussstrich würde seine Musik an Wert gewinnen, da es keine weitere mehr geben wird.Er selbst habe das "Spiel" bereits durchgespielt: "Alle Träume wurden erfüllt." Auch sei er stolz darauf, dass Menschen von Norddeutschland bis zum Balkan nun den 15. Wiener Gemeindebezirk kennen. In seinem Karriere-Lebenslauf stehen zudem über 40 Gold- und Platinschallplatten, sogar ein Diamant-Award wurde ihm zuletzt verliehen. Sechs Millionen Einheiten konnte er in den letzten Jahren verkaufen. "Ganz ehrlich, es wird Zeit Platz zu machen", so RAF Camora.Am Ende gibt es noch eine kleine Stichelei gegen die aktuelle Musikszene: "Man darf nicht süchtig werden nach Aufmerksamkeit (...) Außerdem gibt es in der Musik gerade nicht viel Neues." Ihn erfülle es nicht mehr da mitzuspielen.Zwar ist es noch nicht offiziell, aber nachdem sein letztes Album "Zenit" in Deutschland auf die 1 eingestiegen ist, wird ihm dasselbe Kunststück sowohl in Österreich als auch in der Schweiz gelingen. Erst am Mittwoch wird die heimische Hitparade aber veröffentlicht.