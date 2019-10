RAF Camora schlägt mit "Puta Madre" knallhart zu

Auf seiner neuen Single wird der HipHop-Superstar von der Rap-Crew Ghetto Phenomene aus Marseille unterstützt.

In genau drei Wochen erscheint mit "Zenit" das neue Album von RAF Camorra. Nachdem er mit "Vendetta" und "Adriana" schon zwei Tracks daraus veröffentlicht hat, ließ er am Freitag nun "Puta Madre", die dritte Singleauskoppelung hören.Für den flotten Track hat sich der 35-jährige Musiker mit den Jungs von Ghetto Phenomene zusammengetan. Dementsprechend wird über den genialen Beat auch teilweise auf Französisch gerappt.Auch der Clip selber wurde zu großen Teilen in der französischen Hafenstadt gedreht. Die beeindruckendsten Bilder stammen allerdings von einem Marsch bosnischer Fußballfans, an deren Spitze RAF mit seiner Entourage steht.Ebenfalls im Video zu sehen gibt es einige Szene der Ankündigungsaktion von "Zenit", als es der Rapper schaffte, Teile der Wiener Innenstadt durch einen spontanen Fanauflauf lahm zu legen. Das ganze Album, das vermutlich das letzte dieser Schaffensperiode sein wird, erscheint am 1. November.