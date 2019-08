So großartig ruft RAF Camora zur "Vendetta" auf

Mit dem am Freitag erschienen Song "Vendetta" zementiert der Wiener Rapper seinen Anspruch auf die Krone des Deutschrap.

Seine Ankündigungsaktion zum vermeintlich letzten Album "Zenit" vergangene Woche am Wiener Donaukanal war kaum zu übersehen. Die Innenstadt wurde dadurch lahmgelegt. In Sachen Spektakel und Inszenierung kann momentan niemand dem 35-Jährigen das Wasser reichen.Das zeigt sich auch im neuen Musikvideo zum Song "Vendetta". Über einen bombastischen Beat von den Produzenten The Royalz und The Cratez rappt der in Wien aufgewachsene Rapper seine eindrucksvollen Zeilen.Und wer den Clip zu Gesicht bekommt und dem Rapper die letzten Wochen und Monate auf Instagram gefolgt ist, dem wird sofort klar, wieso RAF Camora und seine Entourage so oft mit dem Ferrari in Wien herumgecruist ist.In Wien, Frankreich und Kroatien entstanden die Szenen zum Clip "Vendetta". Der Track verspricht einiges für das am 1. November 2019 erscheinende Album "Zenit".(baf )