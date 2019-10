Wir schicken euch zur Release-Night von "Zenit"

Am 1. November veröffentlicht Rap-Superstar RAF Camora sein neues Album "Zenit". Für euch gibt es was zu gewinnen.

Exklusiver als dieser Release-Event am 31.10. wurde in Österreich noch keine Platte vorgestellt. Und das hat seinen Grund: Alleine schon die Ankündigung für RAF Camoras neues Album "Zenit" legte wegen plötzlichen Menschenmassen im August die Gegend um den Wiener Schwedenplatz lahm.Um einen ähnlichen Ausnahmezustand zu vermeiden, wird die "Zenit" Release Night am 31. Oktober nun zur geschlossenen Gesellschaft.Das Album selbst soll das letzte des österreichischen Rappers werden, er möchte dann aufhören, wenn es am schönsten ist, am "Zenit" eben. Aber vor dem Ende von RAF Camora als Hip-Hopper im Dezember 2020 kommt noch der Release von jener Platte, bei der man kein Hellseher sein muss, wenn man sagt, dass sie gleich nach dem Release am 1. November Nummer 1 der Charts sein wird.