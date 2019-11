RAF seit 1.000 Wochen in den deutschen Charts

Der Wiener Rapper kennt keine Grenzen. Sein aktuelles und wohl letztes Album "Zenit" schaffte es problemlos an die Spitze der Charts.

Mehr als 1.000 Wochen

Wie viel geht da noch? RAF Camora steht am Zenit. Das betonte er in den letzten Wochen immer wieder. Und nicht nur, weil er sein gleichnamiges Album veröffentlicht hat. Gegenüber dem deutschen Radiosender "Bigfm" erklärte er, dass er "das Spiel durchgespielt" habe. Er sei am Zenit seines künstlerischen Erfolges angekommen. "Man darf nicht süchtig nach dem Erfolg werden", so der Wiener Rapper.Ein Mal wollte er es aber noch allen Beweisen, dass ihm niemand das Wasser reichen kann. Mit seinem wohl letzten Studioalbum "Zenit" will er die Bühne verlassen. Und das gelingt ihm offenbar mit einem Knall. Bereits die Ankündigungen hatten es in sich: Mega-Projektionen mitten in Wien, Flugzeuge über der Stadt und ein Privatjet, indem das Album präsentiert wird. Viel mehr ging da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr.Nun, eine Woche nach dem Release, schaffte es das Album mit Leichtigkeit auf Platz 1 der deutschen Charts (Die österreichische Wertung folgt erst in der zweiten Woche). Damit ist es das fünfte Nummer-Eins-Album des Wieners. Die Vorgänger Anthrazit, Hoch2 sowie die zwei Kollaboalben "Palmen aus Plastik" und "Palmen aus Plastik 2" waren ebenfalls an der Spitze.Doch das ist nicht alles: Die offiziellen deutschen Charts beglückwünschten RAF Camora zu mehr als 1.000 Wochen (!) im Ranking, davon 249 Wochen in den Album-Charts und 765 Wochen in den Single-Charts.