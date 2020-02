Raffaels Wandteppiche in Sixtinischer Kapelle

Zum 500. Todestag von Renaissance Meister Raffael werden seine Wandteppiche mit Apostelakten in der sixtinischen Kapelle ausgestellt.

Eine Woche lang widmen (17.- 23. Februar 2020) die vatikanischen Museen eine Sonderausstellung dem Renaissance Künstler Raffael. Seine zehn Wandteppiche mit Apostelakten, die von Papst Leo X. in Auftrag gegeben wurden, befinden sich nun für eine Woche, dort wo sie ursprünglich hängen sollten.Mit großem Aufwand wurden die 30 Quadratmeter großen und 60 Kilo schweren Wandteppiche unter den Wandfresken in der Kapelle des Vatikans angebracht. "Zuletzt waren alle Wandteppiche Ende des 16. Jahrhunderts in der Sixtinischen Kapelle gezeigt worden", berichtete die Direktorin der Vatikanischen Museen, Barbara Jatta. Normalerweise befinden sich die Wandteppiche in der Vatikanischen Pinakothek. LeoX. ordnete an, dass die Tapisserien nur zu besonderen Anlässen aufgehängt werden sollten und von Seiden-, Silber- und Goldfäden durchwirkt sein sollten. Die Webarbeiten wurden von flämischen Werkstätten durchgeführt.Zum 500. Todestag 2020 wird Raffael in ganz Italien als Genie seiner Kunstepoche gefeiert. Raffaello Sanzio da Urbino, kurz Raffael, war am 6. April 1520 in Rom gestorben. Ab 5. März gibt es in Rom ihm zu Ehren eine Ausstellung in den Scuderien im Quirinalspalast.