28.04.2020 7:36 Thomas-Bernhard-Lektor: Raimund Fellinger ist tot

Raimund Fellinger bei "Willkommen Österreich" am 22.3.2016 (Archivbild) Bild: picturedesk.com

Als Cheflektor beim Verlag Suhrkamp arbeitete Fellinger mit Peter Handke und Thomas Bernhard. Am Samstag starb er in Frankfurt am Main.