Raketenangriff auf NATO-Basis im Irak

Erneut hat es im Irak einen Raketenangriff auf eine westliche Militärbasis gegeben. Diesmal war die NATO-Basis Besmaja, nahe Bagdad, das Ziel.

Die Angriffe auf westliche Militärbasen im Irak gehen weiter. Nachdem ein Wochenende abermals Raketen auf eine US-Basis niedergingen, traf es nun eine NATO-Basis. Wie die irakische Armee am Dienstag mitteilte, trafen mehrere Raketen am Montagabend die nördlich von Bagdad gelegene Militärbasis Besmaja.Auf der Basis, die von der irakischen Armee zusammen mit der US-Koalition betrieben wird, sind unter anderem spanische Soldaten der US-geführten Koalition gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sowie Ausbildungskräfte der NATO aus den USA, Großbritannien, Kanada und Australien stationiert. Zu möglichen Todesfällen oder Verletzten ist noch nichts bekannt.