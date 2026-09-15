i Sänger Till Lindemann, Frontmann der Band Rammstein, performt im Rahmen seiner Solo-Europa-Tournee in Dortmund, 2025. IMAGO/Panama Pictures "Live in Mexico City" Live-Comeback von Rammstein – zumindest im Kino Im November veröffentlicht Rammstein einen neuen Konzertfilm sowie ein Live-Album zum legendären Auftritt in Mexiko-Stadt. Von Heute Entertainment 15.09.2026, 22:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rammstein-Fans dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen: Die Band veröffentlicht im November sowohl einen Konzertfilm als auch ein Live-Album mit dem Titel "Rammstein – Live in Mexico City".

Die Aufnahmen entstanden während dreier ausverkaufter Shows im Foro-Sol-Stadion in Mexiko-Stadt, bei denen insgesamt rund 200.000 Fans anwesend waren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Spektakuläre Show und aufwendige Produktion

Die Dimensionen der Produktion waren beeindruckend: Eine 60 Meter breite Bühne, 1.070 Scheinwerfer und 586 Spezialeffekte sorgten für ein unvergessliches Erlebnis. Über zwei Stunden hinweg präsentierten Till Lindemann, Flake & Co. 23 Songs aus ihrer gesamten Karriere, begleitet von monumentalen Bildern und spektakulärer Pyrotechnik.

Wie der "Metal Hammer" berichtet, bringt der in 4K gedrehte Film die Energie und Atmosphäre der Konzerte authentisch auf die große Leinwand. Schau dir den Trailer an:

Inszeniert wurde der Konzertfilm vom renommierten Regisseur Paul Dugdale, der bereits mit internationalen Stars wie The Rolling Stones und Taylor Swift gearbeitet hat.

Monumentale Kameraeinstellungen wechseln sich mit Nahaufnahmen direkt auf der Bühne ab, sodass du als Zuschauer das Gefühl hast, mitten im Geschehen zu stehen.

Bandgeschichte, Erfolge und Kontroversen

Rammstein zählt zu den erfolgreichsten deutschen Bands: Über 20 Millionen verkaufte Alben, acht Studioalben sowie zwei Grammy-Nominierungen sprechen für sich.

Ihre weltweiten Stadiontourneen von 2019 bis 2024 führten sie auf die größten Bühnen der Welt.

In den vergangenen Jahren sorgte die Band allerdings auch für Schlagzeilen, unter anderem durch Kontroversen rund um Frontmann Till Lindemann. Die Ermittlungen wurden jedoch mangels Beweisen eingestellt.

Kinostart und Release-Daten

Der Konzertfilm 'Rammstein – Live in Mexico City' läuft ab 4. November weltweit in den Kinos. Das zugehörige Live-Album sowie mehrere Special Editions erscheinen am 20. November. Der Vorverkauf für Kinotickets und das Album startet bereits am 23. September.

Google Map anzeigen

Rammstein legen derzeit eine mehrjährige Konzert-Pause ein. Nach dem Ende ihrer monumentalen, fünfjährigen Stadion-Tournee im Sommer 2024 hat die Band angekündigt, in den Jahren 2025 und 2026 keine Konzerte zu spielen.