Rammstein rütteln im Pflegeheim Senioren wach

Im deutschen Erxleben bei Magdeburg wird der Song "Ich will" für die Ergotherapie genutzt. Die Pensionisten tanzen im Sitzen mit.

Man kann auch mit Gehhilfe noch zu Rammstein rocken. Wer's nicht glaubt, kann sich auf YouTube davon überzeugen. Seit Juli findet sich ein Clip auf der Videoplattform, die einen Senioren-Sitzkreis beim fleißigen Mitstampfen und -grölen zeigt. Die Idee dazu stammt von Ergotherapeutin Lisa Bojarzin (26) und Betreuerin Silvia Bartnik (56). Ihre Schützlinge sind zwischen 80 und 90 Jahre alt.Die beiden Frauen arbeiten in einem Pflegeheim in Erxleben und sind große Rammstein-Fans. Beim Besuch eines Konzerts in Berlin bemerkten sie einige ältere Zuschauer, die den Auftritt vom Rollstuhl aus verfolgten und mitfeierten. "Auf dem Heimweg kam uns die Idee, Mensch, das sollten wir mal in unserem Arbeitsalltag ausprobieren", erklärte Silvia Bartnik dem Schweizer "Tagesanzeiger" Natürlich eignet sich nicht jeder Rammstein-Song für die Ergotherapie: "Es muss eine deutliche Aussage haben und bei Rammstein hat jeder Song was zu sagen. Aber es darf natürlich nicht zu schnell und zu hart sein: 'Ich will' und 'Diamant' passen perfekt."Textzeilen wie "Ich will jeden Herzschlag kontrollieren" und "Ich will die Ruhe stören" (aus "Ich will") bekommen im Pflegeheim eine ganz neue Bedeutung. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Sitztanzgruppe die zugehörige Choreographie in nur vier Stunden intus hatte. Normalerweise werden vor allem "Roger Whittaker, Helene Fischer, Schlager" gehört, und da kann das Einüben schon mal ein paar Wochen lang dauern.In den Sozialen Medien kommt die Aktion übrigens nicht nur gut an. Der Rammstein-Tanz würde die alten Leute der Lächerlichkeit preisgeben, wird etwa Kritik auf Facebook laut. Bartnik lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Sie will schließlich auch "ein bisschen provozieren" – und zwar andere Pfleger, die sich auf ewig gestrige Methoden versteifen. (lfd)