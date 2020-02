400 Barren! Goldschatz von Urlauber gestohlen

Unbekannte Einbrecher landeten im Bezirk Liezen den großen Coup: Aus einer Ferienwohnung sind 400 Goldbarren im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen worden.

Zwischen 3. Jänner 2020 und 23. Februar 2020 dürften unbekannte Täter aus der Ferienwohnung eines 53-jährigen Deutschen in Ramsau am Dachstein 400 Goldbarren zu je einem Gramm gestohlen haben.Als der 53-Jährige am Sonntag wieder in seine Wohnung zurückkehrte und den Diebstahl bemerkte, erstattete er die Anzeige. "Es ist anzunehmen, dass die unbekannten Täter die Goldbarren verkaufen wollen oder schon verkauft haben", so die ernüchternde Einschätzung der steirischen Polizei.Wer hat etwas gesehen oder kennt die Täter? Die Polizeiinspektion Schladming bittet unter der Telefonnummer 059 133/6356 um sachdienliche Hinweise.