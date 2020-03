Randalierer trat in Wien Polizisten ins Gesicht

Polizeieinsatz bei Tankstelle in Wien-Donaustadt (Symbolbild).

Ein betrunkener Ungar randalierte auf einer Tankstelle am Rautenweg. Als die Polizei kam, ging der Mann brutal auf einen Beamten los.

Kunden einer Tankstelle riefen Montagabend am Rautenweg in Wien-Donaustadt die Polizei. Ein Ungar (22) randalierte und beschimpfte die Leute, er war offensichtlich betrunken.Als die Polizisten den alkoholisierten Mann kontrollieren wollten, schlug der 22-Jährige in Richtung eines Beamten. Daraufhin beschlossen die Einsatzkräfte, den Mann festzunehmen. Der Ungar wehrte sich heftig. Er trat einem Polizisten mit dem Fuß mitten ins Gesicht, verweigerte einen Alkotest.Der Verdächtige wurde festgenommen und mehrfach angezeigt. Der verletzte Polizist musste behandelt werden, er konnte nicht mehr weiterarbeiten.