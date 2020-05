Wien ist jetzt die "grünste Stadt der Welt"

Anlässlich des 50. "Earth Day" verglich eine Consulting-Agentur weltweit über 100 Städte auf ihre öffentlichen Grünräume. Dabei verweist Wien München und Berlin auf die Plätze.

Die kanadisch-amerikanische Consulting-Agentur Resonance erstellt regelmäßig den "World's Best Cities Report", auf dem das "The World's 10 Greenest Cities of 2020"-Ranking basiert. Anlässlich des 50. "Earth Day", der heuer auf den 22. April fiel, verglich die Agentur über 100 Städte weltweit auf ihr "grünes Standing".Als Kriterien wurden der Anteil von Parks und öffentlichen Grünflächen in der Stadt, die Nutzung erneuerbarer Energien, die Luftgüte, Angebot des Öffentlichen Verkehrs sowie das Angebot an fußgängerfreundlichen Wegen und an Märkten mit lokalen Produkten herangezogen.Die Stadt Wien konnte im direkten Städte-Vergleich mit "frischen Ideen zu Mobilität und öffentlichen Parks" und als eine der wenigen Metropolen mit einem Nationalpark innerhalb der Stadtgrenzen punkten. "Wien ist auch der europäische Maßstab für den öffentlichen Nahverkehr", stellen die Autoren des Rankings fest. "Fast die Hälfte der Stadtbevölkerung besitzt eine Jahreskarte für die Öffis - und nutzt diese auch intensiv".Mit diesem Ergebnis holt sich Wien klar die Krone und verweist München und Berlin (beides Deutschland) auf die Plätze 2 und 3. Danach folgen Madrid (Spanien), erst auf Platz 5 wird eine außereuropäische Stadt gelistet: Dieser Platz geht an Sao Paulo in Brasilien."Das ausgezeichnete Abschneiden unserer Stadt im Ranking zeigt, dass Wien in vielen Bereichen Vorbild für andere Metropolen ist. Die Parks und das viele Grün in der Stadt, das für alle Wienerinnen und Wiener zugänglich ist, macht die hohe Lebensqualität in der Stadt aus. Parks und der Wienerwald sind auch ein wichtiges Gut in Zeiten des Klimawandels. Wien ist als Smart City mit nachhaltigen Ideen für Mobilität, Energie, Wohnen und Arbeiten gut für die Zukunft gerüstet", erklärt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).Das gesamte Ranking der Top 10 der weltweit grünsten Städte kannst Du hier nachlesen