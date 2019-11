'Goldfinger' sprüht "ACAB" auf Autos, Polizei fahndet

Ein Graffiti-Sprayer treibt in Rankweil sein Unwesen! Der Täter besprühte mehrere Fahrzeuge mit goldender Farbe und scheint nicht gerade ein Freund der Polizei zu sein.

Nach Informationen der Polizei Vorarlberg wurden in der Nacht auf Montag zwei Fahrzeuge mit einem goldenen Lackspray besprüht.Die Autos waren auf dem öffentlichen Parkplatz an der L50 Walgaustraße, auf Höhe der Einfahrt zum "Schafplatz", in Rankweil abgestellt.Auf beiden Fahrzeugen wurden dabei die Ziffern "1312" auf der Karosserie hinterlassen. Diese Zahlenkombination steht für die Buchstaben "ACAB".Ein Pkw wurde zusätzlich "ACAB" ("All Cops Are Bastards") versehen. Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten "Goldfinger".Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspekion Rankweil unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8158 erbeten.