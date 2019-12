Rapper (21) stirbt am Flughafen: Herzstillstand

Nach einem Flug von Kalifornien nach Chicago ist der 21-jährige US-Rapper Juice Wrld noch am Flughafen verstorben. Er soll aus dem Mund geblutet haben.

Jarad Anthony Higgins – den meisten Fans wohl besser bekannt als Juice Wrld – ist am Sonntag nach einem Anfall am Flughafen von Chicago verstorben. Das berichtete das Promi-Portal TMZ. Wie sich jedoch danach herausstellte, soll der Rapper einen Herzstillstand erlitten haben. Das bestätigte die Feuerwehr in Chicago. Kurz zuvor war er mit einem Flugzeug von Kalifornien in seine Heimat in den USA geflogen.Nach der Landung am Morgen sahen Augenzeugen, wie er durch den Flughafen ging und einen Anfall erlitt. Quellen aus Ermittlerkreisen berichten dem Portal, dass er aus dem Mund geblutet habe, als die Rettungskräfte eintrafen. Als er ins Spital gebracht wurde, sei er noch bei Bewusstsein gewesen. Kurz darauf sei er im Spital für tot erklärt worden, wie TMZ berichtet. Juice Wrld feierte erst letzten Montag seinen 21. Geburtstag.Juice Wrlds erster großer Hit war "Lucid Dreams" im Sommer 2018. Sein Song "All Girls Are the Same" brachte ihm schließlich einen Multimillionen-Dollar-Vertrag mit Interscope Records ein.