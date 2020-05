Rapper covert Kinderlied und spaltet die Gemüter

Apache207 zählte vergangenes Jahr zu den Highlights des deutschen Hip Hops. Nun sorgt er für ein wenig Verwirrung.

Im Jahr 2020 war es ein wenig still um den 22-jährigen Rapper aus Ludwigshafen. Bis jetzt. Denn überraschend meldete sich Apache nun auf Instagram. In einem Video steht er Oberkörperfrei auf einem Hügel während im Hintergrund die Sonne untergeht. Dazu singt er:Einigen Fans kam diese Zeile sehr bekannt vor. Kein Wunder: Es handelt sich dabei um das Kinderlied "Die Reise der Sonne". Vor allem in Deutschland ist es in den Schulbüchern zu finden. Damit stellt der Rapper aber schon einmal sicher, dass bereits vor Release die Menschen den Text verinnerlicht haben.In der Rapszene ist man sich unsicher, was man davon halten soll. Denn gerade im Hip Hop geht man eher die harte und coole Schien. Apache ist aber dafür bekannt, dass er in seinen Texten gerne Humor beweist. So setzte er schon in seinem Hit "Roller" auf kleine Mopeds statt auf fette und protzige Autos.Dass die Single "Fame", die am Freitag erscheint, ein Hit wird, steht eigentlich bereits jetzt schon außer Frage. Vor allem auch deshalb, weil der Text sehr einfach zu lernen ist und man schnell mitsingen kann. Immerhin ist es ein Kinderlied.