Rapper findet seinen geklauten 250.000-Euro-Porsche

Gute Nachrichten für den deutschen Rapper Kolja Goldstein. Der 34-Jährige hat seinen gestohlenen Luxus-Sportwagen wiedergefunden. Fünf Tage nach dem Diebstahl und nur einen Tag nach seinem öffentlichen Aufruf tauchte der Porsche 911 GT3 auf.
Ein Screenshot zeigt einen FaceTime-Anruf, in dem der Wagen in einer Tiefgarage zu sehen ist. Der marineblaue Porsche mit schwarzem Mittelstreifen hat einen Wert von rund 250.000 Euro.
"Mich kann keiner beklauen", schrieb der Rapper auf seiner Instagram-Story, heißt es auf Raptastisch. Die Suche war erfolgreich.
Gefunden wurde das Fahrzeug nach bisherigen Informationen von Deniz Oezkan, einem bekannten Manager aus der Deutschrapszene. Er soll den Standort aufgesucht haben, nachdem vermutlich ein Fan einen Hinweis gegeben hatte.
Der Diebstahl ereignete sich am 16. Oktober in Essen. Kolja hatte zuvor einen Finderlohn angekündigt, um Hinweise zu sammeln. Die Community reagierte offenbar schnell und lieferte die entscheidende Spur.
Was nun folgt, bleibt abzuwarten. Interessant wird, ob sich aus den Spuren am Fahrzeug Hinweise auf die Täterschaft ergeben. Der Rapper dürfte das jedenfalls nicht einfach auf sich sitzen lassen.