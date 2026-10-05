Rapper lässt sich Goldketten in Kopfhaut implantieren

Der kolumbianische Reggaeton-Rapper Dan Sur sorgt weltweit für Schlagzeilen mit seinem extremen Look: Statt einer normalen Frisur trägt der 23-Jährige eine komplette Mähne aus Goldketten auf dem Kopf.
Nach eigenen Angaben ließ sich der Künstler diamantbesetzte Goldketten direkt in der Kopfhaut verankern. Damit ist er der erste Rapper, der sich eine Haarpracht aus Edelmetall chirurgisch befestigen ließ.
Der außergewöhnliche Look ging viral und katapultierte den bis dahin weitgehend unbekannten Rapper in den Mainstream, wie es bei Raptastisch heißt. In kürzester Zeit gewann Dan Sur rund zwei Millionen Follower auf Social Media.
Auf TikTok erklärte Dan Sur Details des Eingriffs: "I have a hook implanted in my head... all hooked into my skull, under my skin." Um zu beweisen, dass die Ketten echt sind, tauchte er sie sogar ins Wasser.
Plastische Chirurgen meldeten sich mit deutlichen Warnungen. Der Eingriff schaffe einen offenen Zugang für Bakterien, die im schlimmsten Fall das Gehirn infizieren könnten. Auch ein ungeschickter Ruck an den Ketten könnte zu Schädelfrakturen führen.
Das Netz reagiert eher sarkastisch auf die Aktion. Ein Kommentar mit tausenden Likes lautet: "Das wird der schmerzhafteste Überfall aller Zeiten." Andere vergleichen sein Aussehen mit dem persischen König Xerxes aus dem Film "300".