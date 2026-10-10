i Mert verrät, dass seine Albumbox ein „Scam“ gewesen ist YouTube 3,50 Euro statt 50 Euro War ein "Scam!" – Rapper zockt Fans ab und gibt es zu Der Deutschrapper gesteht in einem Livestream, dass seine Deluxe-Box zum Album "Boxerschnitt" ein "Scam" war – der Inhalt kostete fast nichts. Von Heute Entertainment 10.10.2026, 20:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Deutschrap-Business sorgen die sogenannten Deluxe-Boxen seit Jahren immer wieder für Diskussionen. Viele Fans fragen sich, ob der Inhalt wirklich den oft hohen Preis rechtfertigt. Jetzt hat ein bekannter Rapper offen zugegeben, dass er seine Kunden ordentlich abgezockt hat.

Mert hat während eines Livestreams verraten, dass der Inhalt seiner Album-Box zu "Boxerschnitt" deutlich günstiger war als der Verkaufspreis von 50 Euro. Ein in der Box enthaltener Rasierapparat habe in der Beschaffung nur 3,50 Euro gekostet.

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Nach Angaben von Raptastisch nahm Mert selbst das Wort "Scam" in den Mund. Neben dem billigen Rasierer waren auch Poster, das Album und ein Friseurumhang enthalten – trotzdem rechtfertige das den Preis laut dem Rapper nicht.

Nicht alle Boxen waren ein Reinfall

Mert betonte allerdings, dass nicht alle seine Albumboxen in diese Kategorie fallen. Bei seinem Album "Kunde ist König 2" war zum Beispiel ein Mini-Dönergrill dabei – dort sei der Preis gerechtfertigt gewesen.

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Das Thema überteuerte Deluxe-Boxen ist im Deutschrap nichts Neues. Häufig wird günstige Ware aus Asien bestellt, mit dem eigenen Logo versehen und dann für ein Vielfaches weiterverkauft. Dass ein Künstler dies so offen zugibt, ist jedoch selten.