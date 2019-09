Rapper mixt einen 10-Euro-Schein und trinkt ihn dann

Deutschrapper Lil Lano zieht mit einem Instagram Video viel Hass auf sich. Ihm scheint das relativ egal zu sein.

Dass Rapper gerne und oft mit materialistischen Dingen protzen, ist nichts Neues. Dennoch gibt es immer wieder den ein oder anderen Musiker, der den Vogel abschießt. Aktuell ganz oben auf der Liste: Lil Lano.Der exzentrische Musiker sorgt immer wieder für kleinere Skandale. Innerhalb der Rap-Community stößt er auf sehr wenig Sympathien. Ihm selbst scheint das aber relativ egal zu sein.Aktuell sorgt er mit einem "Anti-Kater-Shake" auf Instagram für Aufsehen. Dabei steckt er allerlei bizarre Zutaten in einen Mixer. Beispielsweise Parfum, Käse und auch einen 10-Euro-Schein. Danach mixt er alles zu einem Shake und kippt ihn tatsächlich runter.Seine Fans halten allerdings nicht viel von der Aktion. Ein User schreibt zum Beispiel: "Es gibt Leute die betteln nach Geld und der spielt damit." Ein anderer: "Hoffentlich bist du in ein paar Jahren arm und wünscht dir diese 10€, die du gerade da gemixt hast. "Was hältst du von der Aktion? Lass es uns in den Kommentaren wissen.