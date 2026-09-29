i 351 Bratan zeigt die Aufnahmen, die zu seiner Abschiebung führten, stolz auf Instagram. Instagram Wegen Straßenblockade Rapper wird nach Musikvideo abgeschoben Der moldawische Musiker 351 Bratan blockierte für Videoaufnahmen eine Mailänder Schnellstraße. Italiens Innenminister ließ ihn nun abschieben. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 09:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Rapper 351 Bratan ging für sein Musikvideo offenbar einen Schritt zu weit: Am 18. September fuhr er mit einer Gruppe Motorradfahrer auf die Schnellstraße Mailand–Meda und legte mitten im Berufsverkehr den Verkehr lahm, um Szenen für seinen Song zu drehen. Sogar eine Drohne war im Einsatz.

Überführt hat sich der Rapper am Ende selbst: Wenige Tage später lud er die Aufnahmen samt Drohnenbildern der blockierten Straße auf Instagram hoch. Die Ermittler identifizierten ihn über seine Social-Media-Profile als den Fahrer an der Spitze der Gruppe.

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Anwalt legt Beschwerde ein

Italiens Innenminister Matteo Piantedosi verkündete persönlich auf X, dass der Rapper die Sicherheit der Autofahrer schwer gefährdet habe. Seine Aufenthaltsgenehmigung sei wegen seiner sozialen Gefährlichkeit entzogen worden.

Am 27. September wurde 351 Bratan, der bürgerlich Nicolae Novacenco heißt, nach Moldawien abgeschoben. Der 31-Jährige lebt seit 2009 in Italien, arbeitet als Kurier und hat eine Frau sowie ein neun Monate altes Kind.

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Sein Anwalt Matteo Politano hält die Maßnahme für unverhältnismäßig. Sie sei nur wegen der großen medialen Aufmerksamkeit getroffen worden. Beim Verwaltungsgericht der Lombardei wurde bereits Eilbeschwerde eingelegt.