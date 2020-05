Rapper singt Giesingers Hit: Er bricht in Tränen aus

Die neue Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" ist mit einer emotionalen Folge gestartet. MoTrip berührte dabei mit einer eigenen Version des Hits "80 Millionen" von Max Giesinger und brachte den Musiker zum Weinen.

Mit so einem Highlight in der ersten Sendung hat definitiv keiner gerechnet. Bereits zum siebten Mal treffen sich gefeierte Musiker in Südafrika, um Woche für Woche jeweils einen der Stars zu würdigen. Ein Act steht im Mittelpunkt, die Künstler um ihn herum interpretieren die Songs neu.Meistens wird der Hit in ein neues Gewand gepackt. Was Motrip aber am ersten Abend veranstaltet hat, hat sich wohl so niemand erwartet. Der Rapper pickte sich den Song "80 Millionen" von Max Giesinger. Ein Song, den bereits jeder schon satt haben sollte, da er 2016 quasi zu Tode gespielt wurde.Der gebürtige Libanese startete dann aber mit einem völlig anderen Text. Das lies alle aufhorchen: "In unserem Land herrschte Krieg und deswegen hat Papa dem Tod in die Augen geblickt und uns somit ermöglicht in Frieden zu leben".Beim Refrain fängt der Rapper dann auch zu singen an. Giesinger schießen Tränen in die Augen, als er die neuinterpretierte Hook zu hören bekommt:Im Anschluss gesteht er, dass er bei dem Song noch nie geweint habe. Die Geschichte rührte ihn schließlich so sehr, dass der die Interpretation zum Song des Abends kürte.