i Ikkimel TikTok Muss getragen werden Dramatische Szenen! Ikkimel bricht auf Bühne zusammen Ein virales Video zeigt Rapperin Ikkimel, wie sie auf der Bühne zusammenbricht. Millionen sahen den Clip - doch es steckt mehr dahinter. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 12:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Video sorgt gerade für mächtig Aufregung im Netz: Rapperin Ikkimel bricht während eines Konzerts zusammen und muss von der Bühne getragen werden. Der Clip hat bereits über zwei Millionen Views auf TikTok erreicht und sorgt für hitzige Diskussionen.

Der schockierende Moment ereignete sich bei ihrem Auftritt in München. Dort ging die 28-Jährige plötzlich zu Boden und musste von Helfern die Bühne hinuntergeschleift werden.

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Doch wie Raptastisch berichtet, handelt es sich um pure Inszenierung. Im Video ist deutlich zu erkennen, dass die Berlinerin ihren Zusammenbruch schauspielert und bewusst dramatisiert. Als sie auf dem Boden lag, begann sie sogar absichtlich schief zu singen.

Provokation ist ihr Markenzeichen

Für Kenner der Rapperin kommt das wenig überraschend. Ikkimel ist für ihre kontroversen Bühnenauftritte bekannt - von Fans in Hundekäfigen bis hin zu anderen provokativen Aktionen.

Aktuell befindet sie sich auf der größten Tour ihrer Karriere. 12 Konzerte im gesamten DACH-Raum sind alle restlos ausverkauft. Die Locations fassen zwischen 5.000 und 7.000 Besucher.

Größter Auftritt in Berlin geplant

Das Highlight steht noch bevor: In der Max-Schmeling-Halle in Berlin wird Ikkimel vor knapp 12.000 Menschen auftreten - der größte Soloauftritt ihrer bisherigen Karriere.

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Ob nun Kunst oder Provokation - eines hat die Rapperin mit ihrer Aktion jedenfalls geschafft: Ganz Deutschland spricht darüber.