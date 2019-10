Bus überrollt schlafende Pilgergruppe – 7 Tote

Angehörige trauern um die Opfer des Busunglücks im Bezirk Bulandshahr in Uttar Pradesh, Indien, am 11. Oktober 2019.

Die Reisegruppe hatte sich für eine nächtliche Pause am Straßenrand niedergelassen. Im Schlaf wurden die Pilger von einem Bus überrollt – sieben Menschen waren sofort tot.

Noch am Abend hatte die hinduistische Pilgergruppe den Vaishno-Devi-Schrein besucht. Per Bus traten sie daraufhin die Heimreise an. Gegen 2 Uhr früh hielt dieser allerdings nahe Bulandshahr im Dorf Narora am Ufer des Ganges, etwa 150 Kilometer südöstlich von Neu-Delhi, weil der Fahrer eine kurze Pause einlegen wollte.Anstatt im Bus zu bleiben, entschieden sich die Pilger allerdings, ein Nickerchen unter freiem Himmel abzuhalten. Sie campierten nahe des Straßenrands bei einer Kreuzung und schliefen ein.Wie die " Times of India " unter Berufung auf die Polizei berichtet, dürfte knapp zwei Stunden später ein weiterer Bus mit völlig überhöhter Geschwindigkeit herangerauscht sein.Aus noch ungeklärter Ursache steuerte der Lenker das Fahrzeug durch die schlafende Pilgergruppe. Sieben Menschen wurden dabei überrollt. Sie starben noch an der Unglücksstelle.