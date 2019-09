Raser (49) beschleunigt vor Polizei auf 197 km/h

Symbolfoto einer Geschwindigkeitsmessung. Bild: Thomas Lenger

Eine Ausfahrt am Wochenende mit dem Sportwagen wird einen 49-Jährigen wohl den Führerschein kosten. Er war 97 km/h zu schnell unterwegs.

Teure Sportwagen ziehen Blicke auf sich, auch die der Polizei. Das weiß ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Melk spätestens seit Samstag. Gegen 10:25 Uhr rauschte er mit seinem Auto durch Lunz am See (Bez. Scheibbs) und dann in Fahrtrichtung Göstling an der Ybbs.



Dabei beschleunigte er vor den Augen der Polizei den Sportwagen auf 197 km/h – erlaubt wären 100 km/h gewesen. Die Polizisten der Polizeiinspektion Lunz am See konnten den Mann anhalten. Der 49-Jährige wird der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs angezeigt.