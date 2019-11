Raser donnert in Wien mit 167 km/h durch 80er-Zone

Ein Autofahrer hatte es am vergangenen Wochenende in Wien mächtig eilig und raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die Donauuferautobahn.

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien führten am verlängerten Wochenende diverse Verkehrskontrollen in ganz Wien durch.Dabei stach vor allem ein Autofahrer heraus, der auf der Donauuferautobahn (A22) in Richtung Strebersdorf deutlich zu schnell unterwegs war.Laut Polizei wurde der Lenker mit satten 167 km/h gemessen, wo höchstens 80 km/h erlaubt sind. Der Fahrer muss nun mit ernsten Konsequenzen rechnen.Neben einer hohen Verwaltungsstrafe droht ihm auch der Verlust der Lenkberechtigung.