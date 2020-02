Raser erwischt bei Flucht vor Polizei Teenager – tot

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Freitagabend in München gekommen. Ein 34 flüchtete vor der Polizei und erfasste dabei zwei Fußgänger.

Mann beging Fahrerflucht

Schrecklicher Verkehrsunfall in München. Am Freitagabend erfasste ein 34-Jähriger Pkw-Lenker zwei Teenager (14, 16), als er vor der Polizei zu flüchten versuchte. Dabei erlitt der 14-Jährige so schwere Verletzungen, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt.Der Pkw-Lenker steht im Verdacht sein Fahrzeug auf der Landsberger Straße verbotswidrig gewendet zu haben. Einer Streife war dies aufgefallen. Die Beamten folgten dem Fahrzeug um eine Kontrolle durchzuführen.Doch der 34-Jährige ergriff die Flucht. Dabei fuhr er mit so hoher Geschwindigkeit, dass die Streife bald den Sichtkontakt zum Verdächtigen verlor und Verstärkung anfordern musste. Auf seiner Flucht missachtete der Lenker mehrere rote Ampeln und dürfte zusätzlich auch einige hundert Meter als Geisterfahrer unterwegs gewesen sein.An dieser Kreuzung kam es zum UnglückKurze Zeit später kam es zum Zusammenstoß mit den minderjährigen Fußgängern. Diese wollten eine Straße an einer Fußgängerampel überqueren. Der Pkw erfasste die zwei Teenager aus der Gruppe und fügte diesen schwere Verletzungen zu. Der 14-Jährige verstarb trotz erfolgter Reanimation wenig später im Krankenhaus.Doch damit war die Flucht noch nicht beendet, denn der Lkw-Lenker setzte diese trotz des Zusammenstoßes mit den Burschen fort. Im Zuge der weiteren Flucht musste ein Fahrzeug dem Lenker ausweichen. Dabei krachte das andere Auto in eine Litfaßsäule, wodurch der Lenker leichte Verletzungen davontrug.Beamten bemerkten zwar den Unfallwagen, vom Lenker jedoch fehlte zunächst jede Spur. Denn der Lenker entfernte sich von seinem Wagen. Der Verdächtige konnte erst gegen halb eins im Westpark festgenommen werden. Während seiner Festnahme leistete der 34-Jährige Widerstand. Auch er musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.