Raser drängt Lenkerin (22) von Straße – überschlagen

Die Polizei fahndet nach einem skrupellosen Autoraser. Er soll im Bez. Eferding eine 22-jährige Lenkerin von der Straße gedrängt haben. Es kam zum Unfall.

Der schwarze BMW der 22-Jährigen aus dem Bez. Eferding überschlug sich mehrfach, blieb dann auf dem Dach liegen. Zum Glück wurde die Fahrerin nur leicht verletzt.Doch: Dieses rücksichtslose Überholmanöver des (noch) unbekannten Autofahrers hätte ganz anders ausgehen können. Nämlich tödlich.Das ist passiert: Die 22-Jährige war am 22. Oktober gegen 14 Uhr auf der B129, der Umfahrung Eferding, unterwegs. Bei Hinzenbach kam ihr ein Autoraser entgegen, der gerade ein anderes Fahrzeug überholte – und die 22-Jährige von der Straße drängte.Sie fuhr daraufhin über die Fahrbahnböschung, landete dann am Schotterweg neben der Straße.Wer hat etwas gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrer machen, der überholt hat? Hinweise an die Polizeiinspektion Eferding unter der Telefonnummer 059 133/4220.