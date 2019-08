Raser fährt über Rot und kracht frontal in Lkw

Schwerer Unfall in Wels. Ein Lenker raste durch die Stadt, fuhr über eine rote Ampel bis es schließlich krachte. Bilanz: Zwei Schwerverletzte.

Eine nächtliche Wahnsinnsfahrt endete mit zwei Schwerverletzten. In Wels fuhr ein Autolenker laut Zeugen "mit stark überhöhter Geschwindigkeit" auf der Pyhrnpass Straße in Richtung Norden.Zuerst raste der Lenker, laut Polizei ein Bosnier (37), in eine Lasermessung der Polizei. Sekunden später donnerte das Fahrzeug in den Kreuzungsbereich der Wiener- beziehungsweise Linzer Straße mit der Innviertler Straße und der Pyhrnpass Straße.Dort krachte es dann. Ein 25-jähriger Rumäne kam gerade mit seinem Lkw ebenfalls in die Kreuzung, der Pkw krachte frontal mit ihm zusammen.Der 37-Jährige und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Sie wurden vor Ort vom Notarzt versorgt und dann ins Klinikum Wels gebracht.Die Polizei bestätigte auf-Anfrage diese Erstinformationen. Der Bosnier hatte keinen Führerschein.(rep)