Raser mit 230 km/h in Hochleithen gemessen

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei auf der A5, ein Lenker aus dem Bezirk Gänserndorf darf seinen Führerschein bald abgeben. Er war 100 km/h zu schnell.

Vom Nachmittagsverkehr völlig unbeeindruckt rauschte am Donnerstag gegen 16 Uhr ein Lenker mit satten 230 km/h über die Weinviertel Autobahn. Unangenehm für den Mann: Die Autobahnpolizei Großkrut führte zur selben Zeit in Hochleithen (Bezirk Mistelbach) Geschwindigkeitsmessungen mit der Laserpistole durch.Dabei erwischten die Beamten das Auto mit Gänserndorfer Kennzeichen mit 230 km/h. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich wäre 130 km/h gewesen. Eine Verfolgung war freilich sinnlos, der Lenker wird der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach angezeigt. Er wird seinen Führerschein bald abgeben dürfen.