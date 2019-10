Welser FPÖ will Rasern das Auto wegnehmen

Die Stadt Wels macht ernst im Kampf gegen Raser. Von Ende Juli bis Ende September wurden Raserrouten kontrolliert. Nun will die FPÖ Autos beschlagnahmen.

"Pech" für Raser am Freitag, 13.

FPÖ-Kroiß will Extrem-Rasern das Auto wegnehmen

Mit Laserpistolen und fixen sowie mobilen Radargeräten machte die Polizei Wels in den Monaten August und September Jagd auf Raser. Jetzt wurde die Ausbeute präsentiert.- In zwei Monaten wurden fast(Anzeigen und Organmandate) verzeichnet. Heruntergerechnet heißt das, dass im Schnittein Raser gestraft wurde.- Zudem gab esam Steuer. In 52 Fällen lag der Alkoholgehalt sogar über 0,8 Promille.- Und sieben Lenker wurden wegenam Steuer angezeigt.Zwei besonders schwere Überschreitungen passierten übrigens genau am Freitag, 13. September: Da hatten zwei Lenker das Pech, dass die Polizei so genau kontrollierte. Einer fuhr auf der B1 (Wiener Straße) statt der erlaubten 70 km/h mit 136 km/h, ein anderer nur kurz darauf mit 123 km/h.FPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Kroiß sagt: "Das Ergebnis bestätigt dramatisch die Wahrnehmung der Bürger: Die vorliegenden Zahlen zeigen, wie wichtig und notwendig eine konsequente Geschwindigkeitsüberwachung im Straßenverkehr ist".Und: "Weiters wird der Gesetzgeber gefordert, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass bei extremer Raserei das Fahrzeug beschlagnahmt werden kann".